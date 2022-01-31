Китайский Новый год привязан к циклам луны и в этот раз он наступит 1 февраля.

Начало китайского нового года определяется по лунному календарю, он стартует во второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое имеет фиксированную дату и приходится на 21 декабря. Каждый год праздник выпадает на разные даты — в период с 21 января по 20 февраля.

В 2022 году Китайский Новый год наступит в ночь на 1 февраля, а закончится год Тигра 21 января 2023 года.Китайский новый год — история праздника

История празднования Нового года в Китае насчитывает более 3 тысячи лет, и связана она с легендой о Няне (Нянь — год в переводе с китайского). По легенде, это страшное чудовище с рогами на голове, жившее в древнем Китае. Весь год он жил на глубине моря, и лишь один раз в год вытекал наружу. Накануне Нового года он врывался в селение, ел скотину и губил жизни людей. Крестьяне его очень боялись и перед Новым годом покидали свои жилища и бежали в горы, чтобы спрятаться от страшного зверя.

Однажды в деревню пришел немощный человек. Никто его не принял в свой дом, кроме одной женщины, хотя она уговаривала его покинуть село. Усмехнувшись, старик попросил разрешения остаться в доме на ночь, чтобы изгнать Няня из деревни навсегда.

Когда в полночь Нянь приблизился к дому в котором горел огонь, а двери были выкрашены красной краской – он побоялся зайти внутрь. Оказывается, что он боится пламени, громкого шума и красного цвета.

С того времени в преддверии Нового года все жители наклеивают на двери красные надписи, зажигают огни, веселятся и стараются не спать всю ночь.В чем встречать Китайский Новый год

Встречать любой Новый год по Китайскому календарю нужно в правильном цвете. 2022 году покровительствует Черный или Синий Водяной Тигр, разумеется, основная гамма праздничного наряда должна быть сине-черной, плюс все оттенки этих тонов, включая бирюзу и серый. Астрологи советуют выбрать наряд с элементами полосок и волн. Украшения и аксессуары должны быть выполнены из металла или жемчуга.

Тигр не любит яркие неоновые оттенки. Не стоит надевать на праздник наряды и аксессуары фиолетового цвета.

Считается, что к Новому году нужно провести генеральную уборку, вынесите сломанные вещи, избавиться от ненужных чеков, счетов, выбросить просроченные лекарства. Что нужно делать в Китайский Новый год

Принято украшать дом и двор красным цветом. Помимо всемирно известных китайских красных фонариков, дом и двери китайцы обрамляют парными надписями на красной бумаге с пожеланиями добра и счастья («парные куплеты»), пишут «Факты». А в Новый год вместо подарков они дарят друг другу деньги в красных конвертах.

Одна из главных традиций этого дня — фейерверки.

Первую Новогоднюю ночь принято встречать в семейном кругу. К этому празднику все люди обязательно приезжают домой к родным, даже если они живут далеко. На праздничный стол подают блюда из мяса и птицы, а также пельмени.

Также в эту ночь принято загадывать желание. А чтобы оно исполнилось нужно бросить в бокал с шампанским монетку — на счастье и для привлечения богатства.

В целом, в Китае Новый год отмечают с большим размахом — минимум 15 дней. В остальные дни праздника принято приходить в гости к друзьям и соседям — обмениваться парными предметами. Например, гостям можно принести два мандарина.

Еще одна яркая традиция Нового года — костюмированные маскарады. Китайцы наряжаются в костюмы различных животных и мифических существ, и устраивают шоу. Эти красочные выступления привлекают в Китай туристов со всего мира.

