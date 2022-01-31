В Украине зафиксировано 22 026 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2865 детей и 337 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера было госпитализировано 2322 человека, умерли — 78.

Мировые тенденции свидетельствуют о стремительном распространении нового штамма COVID-19 — «Омикрон». В связи с этим Министерство здравоохранения Украины выделило симптомы, которые наиболее часто встречаются у больных этим штаммом.

Американские ученые зафиксировали новый симптом штамма «Омикрон» — у больных может наблюдаться боль в ушах.