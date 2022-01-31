В понедельник, 31 января, истребитель Воздушных сил Японии F-15 скрылся с радаров, пролетая над Японским морем. Истребитель выполнял учебный полет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News. "Истребитель F-15 ВВС Японии исчез после взлета с авиабазы Комацу в префектуре Исикава в центральной Японии в понедельник днем", — пишет издание. При этом отмечается, что истребитель проводил обучение с экипажем двух человек на борту. Радиолокационная связь с ним была потеряна около 17:30 по местному времени, когда самолет был в 5 километрах от авиабазы. Управление береговой охраны префектуры Канадзавы заявило, что примерно в то же время был получен телефонный звонок с сообщением о красном свечении у побережья. Пропавший истребитель принадлежал к эскадрилье, которая использовалась в качестве самолетов противника для тактической летной подготовки. Напомним, тайваньский истребитель вылетел из базы в Цзяи для тренировки во вторник, 11 января, и скрылся с экранов радаров через 28 минут. На следующий день спасатели обнаружили обломки самолета, однако судьба 28-летнего пилота-капитана Чен I осталась неизвестной.