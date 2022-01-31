В Министерстве здравоохранения назвали причину возвращения дистанционного обучения в учебных заведениях. Это элемент противодействия сезонной вспышке гриппа и ОРВИ, который совпадает с новой волной заболеваний из-за "Омикрон". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Минздраве. Как отмечают в Минздраве, в результате активной циркуляции вируса гриппа в учебных заведениях уже наблюдается отсутствие детей, связанное с сезонным подъемом заболеваемости. В то же время, это совпадает с новой волной "Омикрона", которая распространяется быстрее, чем "Дельта".

"Именно поэтому, дистанционная форма обучения может быть введена, как элемент противодействия сезонной вспышке гриппа и ОРВИ. В то же время — дистанционное образование позволяет уменьшить не только риск инфицирования детей, но и уменьшить мобильность взрослого населения, часто сопровождающего детей в учебные заведения, тем или иным образом контактирует с учительским составом и тому подобное", — заявили в Минздраве.

Согласно данным Минздрава, в стране наблюдается резкий рост количества случаев заражения новым штаммом коронавируса, который постепенно замещает "Дельту". В частности, на фоне распространения "Омикрона" выросла и доля больных детей в Украине. "Эффективным средством профилактики коронавирусной болезни все еще остается вакцинация. Нужно делать базовый курс из двух прививок тем, кто до сих пор этого не сделал и не забываем о бустере для вакцинированных. Тех, у кого уже прошло 6-9 месяцев со времени последней прививки" , – добавляют в Минздрав. В Министерстве здравоохранения отмечают, что эффективность вакцины по предотвращению "Омикрона" значительно ниже по сравнению с предыдущими штаммами. Однако введение бустерной дозы приближает эффективность до 90% в предупреждении госпитализации. "Однако мы подчеркиваем также соблюдение карантинных ограничений, которые повышают шанс избежать инфицирования и таким образом также разгружают медицинскую систему. Речь идет о ношение масок, мытье рук с мылом, пользовании антисептиком, физической дистанции и избегании скопления людей", — отметили в Минздраве. Напомним, РБК-Украина писала о том, планируют ли возвращать дистанционное обучение в Киеве.