Стало известно, как живет экс-супруга беглого президента Украины Виктора Януковича Людмила, фейковую информацию о смерти которой запустили на прошлой неделе.

Как известно, Людмила после бегства Виктора Януковича в Россию в 2014 году, переехала в Крым.

Вместе они были с 1971 года. В браке родились двое сыновей: Александр (1973) – предприниматель, по образованию врач-стоматолог («Саша-стоматолог»), и Виктор (1981) – экс-нардеп от Партии регионов. Младший сын погиб в 2015 году, провалился под лед в микроавтобусе. В СМИ была информация о том, что супруги уже развелись и Янукович живет с сестрой своего бывшего повара – Любовью Полежай.

Как пишет «Сегодня», в Симферополе Людмила Янукович владеет сетью магазинов «Меркурий» и кинотеатром «Мир кино». При этом в числе официальных учредителей этих предприятий она и не значится.

Магазины сети «Меркурий» специализируются на розничной торговле преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия. Магазин известен тем, что предоставляет также выпечку собственного производства и иностранные деликатесы.

Кинотеатр «Мир кино» расположен в ТРЦ «Южная галерея».

Бывшему президенту Виктору Януковичу и девяти подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное наказание в Украине. При этом все они находятся скрываются от правосудия, в частности в России, которая не будет их выдавать.