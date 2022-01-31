1 февраля в 7:47 по киевскому времени состоится новолуние, которое пройдет на стыке 1-го и 2-го лунных дней, под знаком зодиака Водолей.

По мнению астрологов, период новолуния важен в жизни людей, потому что в это время как раз происходит закладывание целей и задач на будущее, пишет «Сегодня». В данном случае – не только на месяц, но и на весь год , поскольку это новолуние проходит в Китайский Новый год.

В фазу новолуния очень полезно формулировать свои желания и стремления , визуализировать, писать, рисовать, озвучивать, чего вы хотите и о чем мечтаете.

Также благоприятно заниматься планированием важных дел и накапливать силы на их свершение.

Новолуние в знаке Водолей усиливает стремление людей к внутренней свободе и независимости. Эмоции начинают проявляться более открыто и раскрепощенно. Это время странный решений, авантюр и причуд. Но зато появляется неприятие малейшего давления на себя.Что нельзя делать во время новолуния 1 февраля

Луна в Водолее способствует раскрепощению, а потому важно не предаться анархии.

Также не стоит пытаться самоутвердиться в собственных глазах за счет окружающих.

Категорически нельзя ссориться и выяснять отношения – потому что каждый будет тянуть одеяло на себя.

Не пытайтесь добиться своего, навязывая кому-то собственное мнение – оно будет воспринято в штыки.

Не стоит в день новолуния принимать важные решения , чтобы впоследствии не пожалеть об этом.

Не занимайтесь тяжелым физическим трудом в период новолуния.

Во время новолуния старайтесь не пребывать в унынии .

Также в день новолуния стоит воздержаться от любых начинаний. Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил.

В 2022 году Китайский Новый год наступит в ночь на 1 февраля, а закончится год Тигра 21 января 2023 года.

В феврале украинцы будут отмечать Масленицу и Сретение Господне.