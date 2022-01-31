Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, 31 января пострадали окрестности Светлодарска, ранения получил местный житель.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

31 января около 11:30, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению из временно оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска, выпустив 5 очередей из автоматического оружия.

В результате огнестрельное сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища.

Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.

«Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и еще раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса», — говорится в сообщении.