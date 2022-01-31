Сегодня, 31 января, под Офисом президента Украины должна была пройти проплаченная акция протеста, которая должна была закончится потасовкой и кровью. Накануне полиция задержала организаторов митинга.

Такое заявление во время брифинга 31 января сделал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет «Сегодня».

За участие в беспорядках обещали немалую сумму денег.

«Массовка – от 800 грн на человека, «титушки» – 1200 грн, более радикальные акции (зажигание шин) – 2500 долларов. Дополнительно выделили «кассу» на штраф. Потому что правоохранители будут задерживать и будут админпротоколы», — рассказал он.

Клименко добавил, что организаторы получили авансом более 1 млн гривен. Однако пути поступления этих денег пока неизвестны, над этим работает полиция.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что акции планировались не только в Киеве, но и в ряде городов в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

По его словам, митинги должны были дестабилизировать внутриполитическую ситуацию.

«Проведу параллели, что так же в 2014 году в городах Луганске, Донецке, в Крыму приводились люди специально, в то время из Российской Федерации. Поднимались так называемые псевдоактивисты, которые также демонстрировали вроде бы волю местного населения к переменам, провоцировали насилие в отношении правоохранительных органов, тем самым подстрекая других граждан», – сказал министр.

Ранее Монастырский заявлял, что тысячи «титушек» планировали устроить потасовки в центре Киева, а ходе которых якобы должна была пролиться кровь «активистов». Заранее была заготовлена кровь, которая должна была якобы пролиться среди активистов. Также к этим «активистам» должны были подойти медики, чтобы якобы предоставить помощь. В результате «пострадавших» показали бы в новостях по телеканалах.

Вечером 30 января в полиции сообщили о задержании группы лиц, которая планировала массовые беспорядки на территории страны.

Напомним, 25 января в Киеве протесты ФЛП переросли в попытку штурма Верховной Рады.