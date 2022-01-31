По делу о подготовке массовых беспорядков в Украине был задержан скандальный бывший полковник полиции Юрий Голубан. Предполагается, что он мог быть одним из устроителей. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в силовых структурах. По его словам, Голубан является одним из задержанных. "Это Голубан Юрий Степанович, был командиром роты в составе батальона "Восток" в так называемой "ДНР". Если посмотреть его биографию, то в 2018 году уволился с должности заместителя начальника тренингового центра ГУНП в Киевской области", — отметил он. Источник добавил, что Голубан выполнял организаторские полномочия, а также должен был привлечь к беспорядкам еще около 200 "своих людей" Кто такой Юрий Голубан Полковник Национальной полиции Голубан с 1994 года служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ, в частности, в Альфе. 2014 пошел в батальон "Киев-1", служил в горячих точках АТО, был командиром роты спецназначения при ГУНП в Донецкой области. В 2017 году Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело, заподозрив в государственной измене. По данным следствия, в начале боевых действий на Донбассе он воевал на стороне террористов. Дело было открыто под давлением журналистов и общественности. В феврале 2019 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что в отношении Голубана продолжалось расследование, он был уволен из органов. По его словам, когда следствие начало выяснять детали, стало ясно, что в 2014 году Голубан больше месяца "неизвестно, где находился". Однако точных улик его вины не было. Напомним, в апреле 2017 он называл обнародованное видео, на котором его зафиксировали с боевиками "ДНР", монтажом. По данным СМИ, до 2014 года Голубан работал в управлении "А" Донецкого областного СБУ под руководством Александра Ходаковского, перешедшего на сторону "ДНР" и возглавившего батальон "Восток". Сам Ходаковский утверждал, что Голубан якобы воевал у него в батальоне и имел позывные "Вампир" и "Дракон". Детальнее о свежем резонансном деле читайте в материале "Подготовка массовых беспорядков в Украине. МВД сделало ряд заявлений: все, что известно".