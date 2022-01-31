На Мамай-Горе над Днепром в Запорожской области археологи обнаружили человеческий череп почти 7 тысяч лет. Об этом сообщает Инна Потехина – сотрудница Института археологии НАН Украины и Национального университета "Киево-Могилянская академия". По словам Потехина, большой неолитический некрополь археологи обнаружили еще в 2020 году. Останки расчистят, после чего отправят на дальнейшее изучение. "Еще немного расчистки, и уже будут видны реальные черты лица далекого предка, широкое лицо с наклонным лбом, низкие прямоугольные орбиты, мужественные очертания нижней челюсти", — отметила эксперт.

Археологи обнаружили череп в возрасте 7000 лет (фото: facebook.com/inna.potekhina.9) Кроме того, ученые сделают анализ ДНК, и тогда уже смогут больше рассказать о жизни человека, которому принадлежит череп, и его происхождении. Напомним, археологи обнаружили старинный череп, которому около 2000 лет. При этом на нем находились следы хирургической операции. Ученые полагают, что мужчина был воином и получил рану в бою. Вероятно, древние перуанские хирурги сделали операцию по имплантации. Мужчине вставили в череп металлическую пластину и связали сломанные кости. Мы также писали о том, что в Германии нашли жетон солдата из Львова, которого 80 лет считали пропавшим без вести.