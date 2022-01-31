Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что страна готова предоставить Украине оборонительное оружие. Сейчас в польском Минобороны дорабатывают этот вопрос.

Об этом пишет Polsat News.

«Принято решение передать украинской стороне боеприпасы, которые будут использоваться в обороне, а не наступлении. Это решение дорабатывается министром обороны», — рассказал Солох.

По его словам, президент Польши Анджей Дуда поддержал такую инициативу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила о готовности предоставить Украине военную технику и оружие. Это произойдет в случае последующей военной эскалации со стороны РФ.

Шведский министр Анн Линде заявила, что ее государство не намерено поставлять вооружение в Украину. По ее словам, у них очень строгие правила экспорта.

Литва на фоне концентрации российских войск у границ с Украиной передаст нашей армии американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.