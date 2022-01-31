Министр обороны Алексей Резников считает, что сейчас нет необходимости проводить в Украине мобилизацию населения.

Соответствующее заявление он сделал в интервью LB.ua.

«Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет”, — отметил министр.

Одновременно с этим он добавил, что будет проводиться работа по формированию Сил территориальной обороны:

«Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первое обучение мы начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командования Сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад».

Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Зеленским, в 2022 году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь. В эти же периоды состоится и увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки.

Министерство обороны сократило количество профессий женщин, подпадающих под обязательный воинский учет. Ведомство определило наиболее востребованные профессии в 13 профессиональных отраслях.