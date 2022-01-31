Украинская киберполиция разоблачила студента на сбыте баз данных более 20 миллионов граждан. Оплату "бизнесмен" получал на крипто-кошелек. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины. "19-летний житель Киева, студент одного из вузов, создал бот в мессенджере для продажи конфиденциальной и другой информации с ограниченным доступом, в том числе персональных данных граждан Украины", — говорится в сообщении. При этом уточняется, что доступ к боту стоил 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток поиска данных по конкретным лицам. Оплату фигурант получал на крипто-кошелек. Кроме того, правонарушитель разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта. "Фотографии он загружал из открытых источников Интернета", – уточняется в сообщении. Киберполицейские изъяли базы персональных данных по незаконному обороту, а также заблокировали учетные записи, которые использовались в противоправной деятельности. В настоящее время проводятся компьютерно-технические экспертизы. Напомним, ранее в Харькове разоблачили преступную деятельность 20-летнего парня. Он назывался женскими именами и выманивал деньги, общаясь с мужчинами на сайтах знакомств.