Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2021 составила 14 014 гривен. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года зарплата выросла на 20,9%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат). По данным статистического ведомства, зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 31,5% до 28 506 гривен и остаются самыми высокими в Украине. Также высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 28,4% до 25530 гривен. В сфере Финансовая и страховая деятельность средние зарплаты выросли на 17,6% до 23 975 гривен. Зарплаты медиков за год выросли на 31,5% до 11 825 гривен, педагогов – на 27,5% до 11 817 гривен. В промышленности зарплаты выросли на 16,8% до 14 902 гривен, в сельском хозяйстве – на 20,5% до 11 733 гривен, в строительстве – на 14,8% до 11 289 гривен, на транспорте – на 15,8% к 13 837 гривен. Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где они выросли на 20,1% до 8214 гривен. Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2021 составила 17 453 гривны. Это на 3274 гривны больше по сравнению с декабрем прошлого года (14179 гривен). По данным Госстата, за последний год зарплата выросла на 23,1%. Реальная заработная плата (с учетом инфляции) выросла на 11,9%.