В Днепре полиция установила 12-летнего подростка, сообщившего о ложном минировании школы. Родителям грозит штраф. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области. По данным правоохранителей, 31 января около 10:00 поступило сообщение о заминированной школе в Новокодакском районе Днепра мини. Из учебного заведения были эвакуированы дети и персонал. Затем взрывотехники и кинологи обследовали здание и близлежащую территорию. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что о заминировании школы сообщил учащийся 7-го класса другого учебного заведения Новокодацкого района. В присутствии родителей 12-летний подросток объяснил, что это была шутка. За ложное уведомление о минировании учебного заведения на родителей ребенка составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей). Им грозит штраф. Напомним, вечером 30 января в Днепре заминировали два торгово-развлекательных центра. Напомним, 21 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемого в серии минировок в Запорожской области.