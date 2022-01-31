Канада расширит миссию по обучению украинских военнослужащих. В Украину направят около 60 канадских военных в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД. "В ближайшее время в Украину будут направлены около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии", — заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд во время встречи с главой МВД Украины Денисом Монастырским. Также она отметила, что есть возможность увеличить количество контингента до 400 человек. Напомним, в воскресенье, 30 января, в Киев с официальным визитом прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд. Она пробудет в столице два дня.