Оккупанты распространяют нелепый фейк, якобы ВСУ обстреляли Донбасс из оружия, которое накануне поставили Соединенные Штаты Америки.

На это обратил внимание блоггер (ZLOY_ODESSIT), военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Он отмечает, что прогнозировал подобное. По его мнению, российские оккупанты могли организовать террористический акт на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса. Цель — обвинить Украину в использовании западного оружия против гражданских лиц:

«Такую инсценировку я в первую очередь связывал с тем, что Россия должна была занять место Председателя Совета Безопасности ООН сроком на месяц, в лице известного лжеца — постоянного представителя Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН Василия Небензи. Именно он и должен будет начать после совершения провокации вещать о том, что ВСУ “убивают” мирных жителей Донбасса американским или британским оружием, в связи, с чем любые поставки оружия Украине необходимо прекратить».

И действительно, накануне Патрик Ланкастер стал тиражировать фейк о том, что 29 января оккупированная Россией Еленовка была обстреляна 60-мм минометами образца НАТО, которые якобы были доставлены в Украину 4-м самолетом с оружием из США.

Блоггер поясняет, что Ланкастер журналист, который получил гражданство «ДНР» и даже хотел получить российское. По его словам, Ланкастер «лепил» фейк, невзирая на то, что самолет с помощью приземлился 28 января:

«28 января в Украину привозят 60-мм минометы и буквально из аэропорта, минометы в масле, отвозят менее чем за сутки на передовую и тут же из них обстреливают Еленовку. А все потому, что коварные ВСУ не имеют на своём вооружении широкого спектра вооружений, которым можно было бы поразить эту несчастную подстанцию. Ждали все это время поставки 60-мм миномётов! Логично?».

Самое главное, что стоит знать, в составе груза помощи для Украины 4-го самолета из США не было 60-мм минометов.