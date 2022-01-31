Жителю Харькова сообщили подозрение в государственной измене и сотрудничестве с террористической организацией. Мужчина собирал и передавал российским спецслужбам данные о расположении украинских военных в регионе. Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на Донецкую областную прокуратуру. "При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры жителю города Харьков сообщили о подозрении в покушении на совершение государственной измены и содействии террористической организации (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", – говорится в сообщении. По данным следствия, житель Харькова является сторонником пророссийских боевиков. С апреля 2020 мужчина собирал и передавал представителям спецслужб России фото и видеоматериалы о местах дислокации военной техники и личного состава на территории города. Кроме того, подозреваемый сообщал своим кураторам об оперативной обстановке у штаба Национальной гвардии Украины. Для этого мужчина использовал один из мессенджеров. Кроме того, житель Харькова получил и передал российским спецслужбам документы по закрытым исследовательским программам в оборонной сфере одного из институтов Харькова. После их передачи мужчину задержали. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Фото: в Харькове задержан российский шпион (facebook.com/don.gp.gov.ua) Напомним, в конце декабря прошлого года Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении с начала агрессии России более 20 российских дипломатов шпионов.