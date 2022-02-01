Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариниш допустил возможность отказа от COVID-сертификатов внутри страны. Пока решение по этому поводу правительство не приняло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi. "Вопрос об использовании внутри страны (COVID – ред.) сертификатов – в каких случаях он может не использоваться. Возможно, нам придется рассмотреть этот вопрос", – цитирует издание премьера. По его словам, новый штамм "Омикрон" вызвал в стране масштабную заболеваемость, с которой раньше не приходилось сталкиваться. Глава правительства добавил, что COVID-сертификаты мешают планам жителей страны и так не должно быть. "Нам нужно работать, и просьба ко всем приходить с предложениями, что делать, как изменить эту ситуацию", – уточнил Каришянис. Напомним, накануне правительство Грузии отменило "зеленые" COVID-паспорта из-за быстрого распространения "Омикрона" и легких симптомов заболевания. Отметим, Великобритания с 27 января упразднила почти все карантинные правила, включая обязательное использование COVID-сертификатов в ряде случаев.