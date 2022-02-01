Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, возглавляющий в 2022 году ОБСЕ, на следующей неделе посетит Киев и Донбасс. Его визит в Украину состоится с 9 по 11 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что Рау в Киеве встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой. После чего Збигнев Рау посетит место дислокации миссии ОБСЕ в Донбассе. "Также этот визит будет связан с председательством В ОБСЕ". – отметил представитель МИД. Отметим, что визит Рау в Украину состоится после того, как Министр посетит Вашингтон. Там у него запланирована встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "На встречах в Вашингтоне будут обсуждаться актуальные вопросы евроатлантической безопасности, включая кризис, вызванный агрессивной политикой и действиями РФ и Беларуси, и сотрудничество трансатлантического сообщества в ответ на сложившуюся ситуацию. Также будут рассмотрены вопросы энергетической безопасности, включая "Северный поток-2" , – заявили в МИД Польши. Ранее сообщалось, что Рау в 2022 году посетит Донбасс.