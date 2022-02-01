Израиль присвоил звание Праведников народа мира, которое дается за спасение евреев во время Холокоста, еще пяти украинским семьям. Сегодня прошло их чествование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Израиля. Сообщается, что сегодня посольство Израиля в Украине вместе с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне провели церемонию чествования пяти семей из Киева, Тернополя, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской и Винницкой областей, признанных Праведниками народов мира. Также сообщается, что звание лично вручил посол Израиля Михаэль Бродский: Петру Павловскому (посмертно) и его брату Игнату Павловскому (посмертно) за спасение Михаэля Гринштейна и его отца Шмуэля, жены, троих детей и двух родственников Исаака Подежвы и Рони Шварцберг. Награды получили внуки братьев Анатолий и Владимир Павловски; Александре Байнак (посмертно) за спасение Ханы Шварцман и Леонида Ситковецкого. Награду получила правнучка Александры Байнак Анастасия; Марии Жосул (посмертно) за спасение Беллы Клеваневской. Награду получила внучка Ольга Коханевич; Павлу и Марии Натаровой (посмертно) за спасение Раи Агранович-Задера. Награду получила дочь праведников Ираида Козачук. "За каждой из этих историй можно снять фильм или написать книгу, и каждая из них достойна этого. Что общего между всеми этими людьми? Я думаю, что общее прежде всего в том, что в условиях всеобщего безумия, бесчеловечной ситуации они сделали простой выбор — несмотря ни на что оставаться людьми", — отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Отметим, на сегодняшний день более 2 500 украинцев признаны Праведниками народов мира. Ранее сообщалось, что в Одессе появилась улица Праведников мира в Суворовском районе.