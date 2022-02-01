Метро на Троещину в Киеве продолжает строиться, хотя роботы идут медленными темпами. На Русановских садах между монолитным и сборным участком туннелей сейчас возводится камера металлоконструкций. В метро ее сокращенно обозначают "КМК". Об этом рассказал Олег Тоцкий на своей странице в Facebook. Он объяснил, что металлоконструкция – это ни что иное, как гермозатвор. По ширине камера немного больше ширины обычного тоннеля, чтобы туда поместился как сам гермозатвор (в открытом виде), так и весь сопутствующий хлам. Тоцкий также опубликовал фотографии постройки метро на Левом берегу Киева.

Строительство метро на Троещину (фото: facebook.com/tov.tob) "Что мы видим на фотографиях среди многочисленных прутьев арматуры? Помимо очевидного – стенок камеры – можно разглядеть нижнюю часть оклада (выступ поперек тоннеля) и его будущие стенки, которые пока обозначены выступающими вертикальными прутьями арматуры", — написал он.

Строительство метро на Троещину (фото: facebook.com/tov.tob) Оклад – это что-то вроде дверного косяка, только для гермозатвора. Гермодвери вывешиваются на оклад и прижимаются к нему при закрывании, запечатывая проход.

Строительство метро на Троещину (фото: facebook.com/tov.tob) "Оклад – крайне ответственный узел камеры. Малейшая неточность при бетонировании оклада приведет не только к тому, что гермодвери не будут нормально работать, но и к нарушению габарита конструкции. Отверстие, сквозь которое со свистом пролетает поезд – очень узкое и сделанное с минимальными габаритами" , – объяснил житель Киева. По его словам, гермозатвор в камере устанавливается практически всегда справа по ходу движения поезда. Это сделано для того, чтобы все сопутствующее оборудование разместить с той же стороны, где установлен затвор. "Если присмотреться к фотографии, где камера металлоконструкций запечатлена сверху, то можно заметить, что правая часть камеры немного больше выступает за пределы соседнего тоннеля, чем левая. Это ни что иное, как ниша для затвора, в которой он покоится в открытом состоянии", – добавил Олег. Напомним, осенью 2021 появились фотографии с места строительства метро на Троещину. Ранее всплыли новые детали о ходе строительства метро на Троещине.