Рэпер Канье Уэст заявил, что не собирается создавать NFT-токены со своей музыкой и другими продуктами, которые он выпускает. Артист выложил записку, написанную от руки, у себя в Инстаграмме. "Я сосредоточен на создании реального продукта в реальном мире: реальная еда, реальная одежда, реальный дом. Не просите меня делать черту NFT."

Записка Уэста (фото: instagram.com/kanyewest) Правда, ниже он добавил: "Спросите меня позже". NFT (невзаимозаменяемый токен) – это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели), свободно покупаемые и продающиеся на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющий реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. "Йе, продай это как NFT", — порекомендовали рэпперу некоторые комментаторы. Также на прошлой неделе Уэст объявил, что его новый альбом "Donda 2" выйдет 22 февраля, и подтвердил, что исполнительным продюсером альбома является рэпер Future. Ранее мы писали о том, как Канье Уэст пригрозил новому бойфренду Ким Кардашьян Читайте также о новой любимой Уэсте