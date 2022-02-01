Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 1 февраля, прибыл с официальным визитом в Украину. В его планах встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телеканала Sky News. Это второй визит британского премьера в Украину за последние 30 лет.

БРЕКАНИЕ: Prime Minister Boris Johnson был приведен в Киив впереди разговоров с Ukraine's President Volodymyr Zelensky amid rising tensions with Russia. Live updates: https://t.co/W4TfAGF7fFSky 501, Virgin 602, Freeview 233wit /wegIlYaFa5 — Sky News (@SkyNews) February 1, 2022 Программа визита Бориса Джонсона: встречу с президентом Украины по обсуждению агрессии со стороны России; объявления о выделении Украине помощи на 118 млн долларов. После визита в Украину глава британского правительства намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его к деэскалации ситуации вокруг Украины. Ожидалось, что вместе с Джонсоном в Украину прилетит Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, но вчера она получила положительный COVID-тест и пошла на самоизоляцию. Трасс вместе с главами украинского и польского МИД должна была объявить о создании альянса между Киевом, Лондоном и Варшавой. Великобритания готовит санкции против России Визит британского премьера проходит после того, как Лондон официально объявил о подготовке жестких санкций против России. Новые ограничения, как анонсировали в Лондоне, коснутся российских олигархов и ключевых сторонников российского президента. Военная помощь из Лондона Кроме того, накануне Великобритания отправила в Украину несколько самолетов с военной помощью. В частности, украинская армия получила противотанковые ракеты для отражения возможной агрессии РФ. На прошлой неделе первые украинские военные прошли тренировки и получили сертификаты инструкторов. Теперь они будут учить других бойцов уничтожать танки британским оружием. Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что визиты иностранных дипломатов и лидеров в Украину помогают снизить риски военной эскалации.