Верховная рада Украины создала временную следственную комиссию (ВСК) по оккупации Крыма. Соответствующее решение было поддержано 229 нардепами. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пленарное заседание. Сообщается, что следственная комиссия займется проверкой сведений о фактах содействия должностными лицами органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации во время оккупации Крыма в 2013-2014 годах. Нардепы также будут собирать информацию и объяснения от лиц, предприятий, организаций, центральных и местных органов власти, вовлеченных в деятельность, связанную с кругом вопросов, расследуемых ВСК. В состав комиссии войдут 10 нардепов. Оккупация Крыма произошла в феврале 2014 года после того, как российский президент Владимир Путин отдал приказ "начать работу по возвращению Крыма". Российские военные окончательно заняли строения органов местной власти 27 февраля. Позже 16 марта на полуострове прошел "референдум", а 18 марта Москва "присоединила" украинский Крым. Напомним, в декабре Путин в очередной раз назвал Революцию Достоинства в Украине "государственным переворотом". По его словам, именно она послужила причиной оккупации Крыма. Украинский президент Владимир Зеленский заявил в контексте возвращения Крыма, что Киев не ждет, пока мир решит украинские проблемы.