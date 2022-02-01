Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос подписал контракт на один матч с английской любительской командой "Булл ин Барн Юнайтед". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Трансфер Роберто Карлоса обошелся любительскому клубу всего в пять фунтов. "Булл ин Барн Юнайтед" победил в конкурсе "Трансфер мечты", проводимом eBay. Условия конкурса очень просты, клубы платят по пять фунтов за участие и побеждающая в лотерее команда получает профессионального футболиста на один матч. Подписанием контракта с игроком занимается eBay. Бразилец сыграет матч за команду "Булл ин Барн Юнайтед" в Пивной лиге Англии. Это соревнования между командами, спонсируемыми местными пабами и барами. Все деньги, которые будут заработаны на продаже билетов на матчи с участием звезд, будут переданы благотворительной организации Football Beyond Borders. Благотворительная организация основана в 2013 году и призвана изменить жизнь подростков, увлекающихся футболом, но не реализующих свой потенциал. Кто такой Роберто Карлос 48-летний бывший бразильский футболист, игравший на позиции левого защитника. Во время футбольной карьеры играл за "Интер", "Реал", "Фенербахче" и другие клубы. В частности, с мадридским клубом Роберто Карлос трижды выигрывал Лигу чемпионов. За сборную Бразилии провел 125 матчей, в которых забил 11 голов. В 2002 году вместе со сборной стал Чемпионом мира. Напомним, что украинский боксер Александр Усик сыграет за ФК "Полесье" Житомир на турнире "Winter Cup".