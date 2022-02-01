Дженнифер Лопес и Бен Аффлек регулярно становятся объектом папарацци, стоит им выйти на улицу. На этот раз пара отправилась на романтический ужин в один из ресторанов Беверли-Хиллз. И разумеется, показала трендовый образ. 52-летняя звезда, славящаяся своей безупречной фигурой, снова выбрала смелый образ. Его составили черный жакет, одетый на полупрозрачный топ, а также яркая юбка меди из коллекции Roberto Cavalli Pre-Fall 2022. Завершали лук сумка Hermès и ботильоны на платформе со шнуровкой. Певица в очередной раз доказала, что выглядит отлично и на фото папарацци. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jennifer Lopez Fanpage (@jloverg12) К слову, недавно звезда украсила новую обложку Elle Франция, посвященную женщинам за 50. Джей Ло появилась в объективе Памелы Хансон, примерив стильные образы от таких модных домов, как Alaïa, David Koma и Dolce & Gabbana. Но, к сожалению, целевая аудитория не оценила новую фотосессию. Дело в том, что многие фолловеры посчитали фото слишком отретушированными. К тому же не все женщины выглядят так же, отметили читательницы. "Столько пластики, столько фотошопа…", "Ъ вообще не узнать", "Она не имеет ничего общего с красотой француженок после 50", — пишут возмущенные француженки. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ELLE (@ellefr) Ранее мы писали, что ugly shoes вновь на пике попелялярности. А также, что Рианна беременна первенцем.