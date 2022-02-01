Среди пассажиров самолета олимпийской сборной Норвегии после приземления в Пекине был обнаружен коронавирус. Отмечается, что инфекция была обнаружена у двух сотрудников администрации команды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK TV. По данным издания, два сотрудника администрации олимпийской сборной Норвегии сдали положительный тест на коронавирус по прибытии в Пекин. Отмечается, что они недавно переболели инфекцией. Для подтверждения результатов первого тестирования будет произведено повторное. В случае положительного ответа – команду отправят на карантин. "Если и эти тесты (повторные – ред.) будут положительными, нас ждет изоляция. Тесные контакты пока не выяснены, но близких контактов практикующих, связанных с этими двумя случаями, нет", — цитирует издание заявление олимпийского комитета Норвегии. На борту находились представители сборной Норвегии по биатлону, многоборью, фристайлу и сноуборду. Кроме того, этим самолетом в Пекин прилетела большая часть национальной команды Дании, несколько шведских спортсменов, представители норвежской и датской прессы. Напомним, 26 января стало известно об эпидемии коронавируса в сборной Норвегии по лыжным гонкам. Отметим, из-за угрозы заражения коронавирусом сборную Норвегии решили отправлять в Пекин чартерными рейсами.