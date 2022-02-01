Социальная сеть Twitter обжаловала в суде требование Германии о передаче конфиденциальных данных пользователей полиции. Новый закон страны обязывает удалять незаконный контент и делиться данными подозреваемых в уголовных преступлениях. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNA.

Новый закон Германии вступил в силу уже первого февраля. Согласно иску в административный суд Кельна, компания решила отрицать расширение правил Германии по борьбе с якобы разжиганием ненависти в сети. Также Twitter будет передавать личные данные правоохранителям только тогда, когда совершение преступления будет доказано.

Аналогичные иски подавали Facebook и Google еще летом 2021 года.

"Мы обеспокоены тем, что закон предусматривает серьезное посягательство на основные права граждан. В частности, мы обеспокоены тем, что обязательство активно делиться данными о пользователях с правоохранительными органами вынуждает частные компании брать на себя роль прокуроров, сообщая правоохранителям личные данные клиентов даже в отсутствие противоправных действий", — отметил представитель Twitter. Что известно о скандальном законе Германии? Он был принят еще в 2018 году, якобы для борьбы с разжиганием ненависти. По закону социальные платформы, например, YouTube, Facebook и Twitter несут ответственность за удаление соответствующего контента. Также документ требует от компаний регулярно делиться отчетами о его соблюдении. В мае правительство Германии расширило применение закона. Согласно новому регламенту, передача личных данных пользователей, якобы, будет помогать правоохранителям более эффективно бороться с правым экстремизмом.