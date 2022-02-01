В Верховной Раде поддержали проект постановления о лишении выпускника украинского вуза премии в размере 100 тысяч гривен, которое было присуждено за лучший результат на внешнем независимом оценивании (ЗНО) в 2021 году. Соответствующее решение народных депутатов было принято 1 февраля, говорится на сайте парламента. С предложением исключить студента из списка лауреатов на получение ежегодной премии ВРУ обратилось министерство образования и науки в парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций 21 декабря. Речь идет о выпускнике запорожского лицея "Логос" Алексее Чикалове, который 4 года занимал призовые места на олимпиадах по химии, а в 2021-м попал в список 30 выпускников, которые показали на ЗНО лучшие результаты. Почему забрали премию Парень прошлым летом поступил в Харьковский национальный университет им. Каразина, но потом забрал документы и решил продолжить обучение в иностранном вузе и уехать за границу. Это и послужило основанием для лишения студента премии ВРУ, поскольку по условиям ее получатели должны проходить обучение именно в отечественном учебном заведении. Как говорится в пояснительной записке к документу, принятие проекта постановления будет "способствовать повышению престижа и качества образования Украины". Комитет Рады 26 января на своем заседании одобрил инициативу и рекомендовал народным депутатам поддержать ее, и в итоге 1 февраля проект постановления получил 263 голоса "за" и был одобрен. Кто может получить премию в 100 тысяч за ЗНО В январе 2021 года Верховная Рада ввела премию, которую ежегодно будут присуждать соискателям общего среднего образования текущего года, которые составили ЗНО по четырем и более учебным предметам на общую сумму баллов не менее 790 баллов, в том числе на 200 баллов по меньшей мере по одному из учебных предметов. Речь идет о выпускниках, которые зачислены в текущем году в заведения высшего образования в Украине и подписали договор об обучении с украинским вузом. Если в список претендентов попало менее 30 человек или их 30 ровно, премию присуждают всем из них. А если в перечень претендентов попало более 30 человек, его присуждают тем, чей результат (общая сумма баллов по четырем учебным предметам) больше по меньшей мере на 1 балл, чем результат 31-го претендента в перечне. Ранее мы рассказывали, что украинец, ставший лучшим иностранным студентом военной академии Британии, вернулся домой во Львов. А также мы публиковали подробную инструкцию, как пройти регистрацию для ВНО, которая будет проходить с 1 февраля по 9 марта.