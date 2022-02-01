В Государственно бюро расследований опровергают информацию о том, что Артем Рябчук, который расстрелял военнослужащих Национальной гвардии в Днепре, совершил самоубийство.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба бюро.

«Данная информация полностью не соответствует действительности. Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Государственное бюро расследований делает все возможное, чтобы как можно быстрее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности».

Напомним, 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, а затем скрылся с оружием. На момент трагедии в помещении было около 22-х солдат. Двое смогли выбежать на улицу, вызвать полицию и «скорую». Погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

После этого Артем Рябчук связался с правоохранителями и сдался.

В сети появилось видео, как Рябчук расстреливал людей.

Также сообщалось, что Рябчук имел проблемы в коллективе. И начались они после того, как парень предупредил драку между солдатами. Вместо того, чтобы принять меры, руководство признало его «стукачом», начались издевательства над ним. При этом односельчане Артема говорят, парень был с обостренным чувством справедливости, более того, верующим.