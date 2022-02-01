Компания Sony заявила о намерении приобрести разработчика игр Bungie, создателя серии Destiny и Halo. Техногигант рассчитывает потратить на это 3,6 миллиарда долларов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Techradar.

Объявление о намерении приобрести Bungie раздалось после громкого соглашения между Microsoft и Activision Blizzard.

По словам главного исполнительного директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, студия Bungie и дальше будет оставаться независимой и мультиплатформенной.

"Поэтому мы считаем, что для нее имеет смысл работать вместе с организацией PlayStation Studios, и мы невероятно рады возможностям синергии и сотрудничества между двумя группами мирового уровня", — добавил Райан.

Напомним, на прошлой неделе Microsoft заявила о приобретении Activision за 68,7 млрд долларов. Вероятно, контракт с Bungie может казаться менее привлекательным, однако лишь несколько студий могут похвастаться своими масштабами, как у Activision.

"Bungie создает игры с выдающимися технологиями, в которые невероятно интересно играть. У них также есть непревзойденная преданность сообществам, играющим в их игры, и все в PlayStation и PlayStation Studios будут в восторге от того, чем мы можем поделиться и чему научиться у них. ", – отметил глава PlayStation Studios Хермен Хюльст. Напомним, РБК-Украина рассказывала о многомиллиардном соглашении между Microsoft и Activision Blizzard.