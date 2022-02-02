Российский спортсмен Семен Елистратов, золотой медалист Олимпиады – 2014 в Сочи в шорт-треке рассказал о том, как он общается с коллегой из Украины Олегом Гандеем во время подготовки к Олимпиаде – 2022 в Пекине.

По словам Елистратова, между спортсменами дружеские отношения и никаких проблем не возникает.

«С Олегом Гандеем я достаточно давно знаком, мы периодически тренируемся вместе. У нас очень близкие отношения, дружеские. Проблем в общении не возникает», – цитирует российского шорт-трекиста «РИА Новости Спорт».

«Олег всегда мне говорит: „Сэм, не обращай внимания, это политика“. Он много раз говорил, что мы братские народы, что у него есть родственники в России. Мне тоже кажется — может, я не прав, — что мы братские народы, у нас все-таки одна кровь». — заявил российский спортсмен.

В прошлом году в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград российским чемпионам Олимпиады в Токио. В числе тех, кого награждал президент России Владимир Путин, была 24-летняя синхронистка Марина Голядкина, которая родилась в Донецке и до 2015 года выступала за сборную Украины. С началом оккупации, она сбежала в Россию.

Украинский легкоатлет, обладатель рекорда Украины в спортивной ходьбе Игорь Главан подтвердил, что Национальный антидопинговый центр Украины проводил махинации с допинг-пробами.