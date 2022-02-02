Фраза, которую произнес народный депутат Александр Трухин после ДТП, стала мемом. Напомним, слуга народа предлагал взятку полицейскому и просился в лес.

23 августа на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП. Audi, в которой находился Александр Трухин, не придерживалось безопасной дистанции и въехало в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. Телесные повреждения получили 6 человек.

Нагрудная камера патрульного зафиксировала, как нардеп Трухин предлагает правоохранителю «отгрузить» 150 тысяч в качестве бонуса, но он должен отпустить его в лес, чтобы он покинул место ДТП.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа Александра Трухина, который летом устроил ДТП на Бориспольской трассе. Одновременно с этим он исключен из партии «Слуга народа».

Фраза про лес стала мемом. Лучшие картинки собрал Telegram-канал «Украина днем и ночью».

