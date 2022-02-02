Компания "ДТЭК Энерго" инвестировала 28 млрд грн в модернизацию ТЭС. Денежные средства вложили в проведение 40 капитальных ремонтов основного оборудования ТЭС в соответствии с ремонтным графиком Министерства энергетики. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ДТЭК Александра Шевелева в Facebook. "С 2012 по 2021 гг. (включительно) вложения компании в модернизацию и ремонты с операционной поддержкой оборудования составили около 28 млрд грн. Из них капитальные расходы – 13,4 млрд грн. Это реконструкции, техническое переоснащение и перевод энергоблоков ТЭС на работу на газовом из значимых — более 20 проектов", — написал он. Шевелев подчеркнул, что ДТЭК в прошлом году было инвестировано 2,6 млрд грн в стабильность работы ТЭС и проведено 30 плановых ремонтов блоков. Также он добавил, что в прошлом году ДТЭК вынужденно выводила энергоблоки ТЭС в аварийный ремонт после того, как они работали при максимальной нагрузке. "Они (выводы блоков в ремонт, — ред.) случались, прежде всего, в период длительного несения ТЭС "ДТЭК Энерго" максимальной нагрузки. То есть в период, когда станции компании работали и за себя, и за другую генерацию, простаивающую через дефицит топлива", — подчеркнул Шевелев. Он отметил, что в самый кризисный месяц прошлого года, в июле, в работе находилось до 28 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго", из-за чего суточный объем отпуска электроэнергии увеличился почти вдвое до 2,3 млрд кВт-ч. Напомним, что ранее из-за выхода в аварийный ремонт двух энергоблоков АЭС Бурштынская ТЭС ДТЭК была вынуждена перевести два своих энергоблока на работу в энергосистему Украины.