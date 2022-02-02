Предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал любимую игру. Он рассказал о своих впечатлениях от Halo Infinite. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ComicBook. Глава компаний Tesla и SpaceX поделился своими соображениями в собственном Twitter-аккаунте. На этот раз он признался в любви к Halo Infinite. В то же время это не в первый раз, когда он посвящает свои публикации этой игре.

Halo Infinite campaign is good — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2022 Сразу же после твита Маска – к миллиардеру обратился глава маркетинга Xbox Аарон Гринберг, предложивший предпринимателю коллаборацию. По словам Гринберга, сообществу необходим кастомизированный под стиль Halo – автомобиль Cybertruck.

Приходите к такому времени, чтобы прорвать Zeta Halo! Все это хорошо, чтобы вы попробовали. pic.twitter.com/q7CAe0sDP7 — Halo (@Halo) January 30, 2022 Анонс Halo Infinite прошел еще 8 декабря 2021 года. Игра сразу была высоко оценена сообществом и критиками. Infinite — шестая часть о приключениях Мастера Чифа и всего четырнадцатая игра серии. Напомним, РБК-Украина писала о том, что сегодня SpaceX готовит к запуску сразу две ракеты. Для компании подобный шаг может стать рекордом. Тем временем подросток, шантажировавший Илона Маска — планирует следить за самолетами и других миллиардеров.