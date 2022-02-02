Канада переместила 30% своих находящихся в Украине военных инструкторов в западные регионы страны. В частности, из-за угрозы российского вторжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News. Канадский подполковник Люк-Фредерик Гильберт сообщил, что военные вывели 60 военнослужащих из пяти мест дислокации – Одессы, поселка Старое Киевской области, Николаева, Десны и Борисполя – и перевели их на новые базы к западу от реки Днепр, главной географической особенности, что разделяет Украину. Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что перемещение инструкторов осуществляется в целях безопасности канадских войск, однако не сообщило никаких подробностей. Гилберт сказал, что военнослужащие, затронутые приказом о переезде, теперь возобновят обучение в других частях страны. Напомним, что в Нацгвардии начался курс подготовки боевых медиков под руководством инструкторов операции UNIFIER. Канадские инструкторы учат гвардейцев спасать жизнь во время боя с помощью новых средств. Канада приняла решение расширить военную миссию UNIFIER в Украине до 400 инструкторов.