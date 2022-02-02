В Украине зафиксировано 35 014 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 4190 детей и 940 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 4314 человек, умерли — 204.

В «Дії» появился новый COVID-сертификат, сгенерировать его могут те, кто получил бустерную прививку.

С 31 января украинцев, которые отказываются от вакцинации против COVID-19, обязаны не допускать на работу. Нужно иметь хотя бы одну дозу прививки от коронавируса.