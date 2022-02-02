Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. В скором времени «красную» зону могут пополнить шесть областей.
Об этом в ходе брифинга сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, в «красную» зону в ближайшее время могут перевести такие области:
Волынскую,
Донецкую,
Житомирскую,
Закарпатскую,
Одесскую,
Сумскую.
По его словам, в этих областях уже наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.
С начала года количество госпитализированных с COVID-19 детей выросло втрое. В настоящее время в больницах находятся почти 2,5 тысячи детей с коронавирусом или подозрение на него.
В «Дії» появился новый COVID-сертификат, сгенерировать его могут те, кто получил бустерную прививку.
С 31 января украинцев, которые отказываются от вакцинации против COVID-19, обязаны не допускать на работу. Нужно иметь хотя бы одну дозу прививки от коронавируса.