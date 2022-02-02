Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате. Украина хочет урегулировать конфликт с Россией по дипломатическому пути. Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина. "Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате. Мы никогда не скрывались от переговоров , наоборот, мы годами работали в нормандском формате вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение", — подчеркнул министр, выразив надежду на то, что удастся организовать новый саммит в нормандском формате. Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над разными форматами переговоров с Россией, но это сложный процесс. В то же время, украинская сторона надеется, что удастся организовать новую встречу лидеров Украины, Германии, Франции и России.