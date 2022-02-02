Министр иностранных дел Украины Кулеба назвал главные элементы сдерживания России от вторжения в Украину. Среди них снабжение оружием и разработка санкций со стороны Запада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг. "Нынешние цели РФ выходят далеко за рамки Украины – это разрушение всего мирового порядка, сложившегося после холодной войны. Провал Запада здесь даст сигнал всему миру, что он не в состоянии защитить свои базовые принципы", – сказал министр. По его словам, нынешняя стратегия сдерживания России предполагает несколько элементов: предоставление Украине военной помощи, разработка санкционных мер против РФ, постоянные визиты представителей Запада в Украину и "сетевая дипломатия". "Украина знает все, о чем Запад говорит с Россией и все, о чем Россия говорит Западу, что касается Украины", – подчеркнул Кулеба. По его мнению, текущей концентрации российских войск сейчас недостаточно для полномасштабного военного вторжения в Украину. "Чем больше у нас есть оборонительное оружие, тем меньше вероятность, что нам придется его применять… Какова бы ни была цена сдерживания РФ, цена войны будет намного выше", — сказал Кулеба, подчеркнув, что текущая эскалация у границ Украины касается не не только ее, но и более глобальные вопросы безопасности. Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Также стало известно, что ЕС заканчивает разработку огромного пакета санкций на случай вторжения РФ в Украину.