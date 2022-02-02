Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч американских военнослужащих. В частности, для опрокидывания в Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal. "Пентагон ожидает других перемещений сил внутри Европы и приказал привести в готовность к развертыванию еще несколько тысяч военнослужащих, кроме 8,5 тысяч военнослужащих, получивших аналогичный приказ на прошлой неделе", — заявили неназванные чиновники в Белом доме. По словам официальных лиц, президент США Джо Байден дал указание Пентагону направить более 3 тысяч американских военнослужащих для усиления обороны европейских союзников в рамках первого крупного перемещения американских сил в связи с угрозой вторжения РФ в Украину. На этой неделе Байден направит около 2 тысяч военнослужащих из Форт-Брэгга, штат Северная Каролина, в Польшу и Германию. Также передислоцируют около 1 тысячи военнослужащих, входящих в состав базирующегося в Германии пехотного эскадрона Stryker, в Румынию, на восточный фланг Организации Североатлантического договора, расположенный ближе всего к России. Ранее сообщалось, что Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе.