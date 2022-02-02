Полиция задержала злоумышленника, который выдавал себя за родственника главы МВД Дениса Монастырского, и «продавал» должности в правоохранительных органах.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

«Злоумышленник представлялся родственником руководителя МВД и уверял, что может договориться о «получении» должности руководителя департамента в правоохранительной структуре. Цена услуги – 60 000 долларов США», — говорится в сообщении ведомства.

Мошенником оказался 41-летний уроженец Тернополя, который в 2017 году гражданство РФ. Мужчина – частный предприниматель, время от времени по делам находится в Киеве.

По информации правоохранителей, кроме легального бизнеса (продажа животных) занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов.

В разговоре со знакомым злоумышленник заверил, что он близкий родственник министра внутренних дел и может за 60 000 долларов США «договориться» о кресле директора одного из департаментов.

Задержали его в момент получении аванса — 10 000 долларов.

Народный депутат Александр Трухин, причастный к совершению ДТП, на месте аварии предлагал правоохранителям взятку. Как этом было, смотрите в видео.

23 августа на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП. Audi, в которой находился Александр Трухин, не придерживалось безопасной дистанции и въехало в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. Телесные повреждения получили 6 человек. Депутат предлагал взятку полицейскому. Правоохранитель заявлял, что Трухин имел признаки опьянения.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа Александра Трухина, который летом устроил ДТП на Бориспольской трассе. Одновременно с этим он исключен из партии «Слуга народа».