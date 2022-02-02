Министр обороны Алексей Резников открыл подробности указа президента Украины Владимира Зеленского «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии». Напомним, документ был подписан 1 февраля.

Резников отмечает, что указ является одним из системных шагов в контексте повышения обороноспособности Украина. Он, в частности, содержит поручение обеспечить поэтапное увеличение численности Вооруженных Сил Украины в период с 2022 по 2025 годы на 100 000 человек. Кроме того, одним из элементов реформирования является переход на систему интенсивной военной подготовки и отказ от призыва срочной службы с 1 января 2024 года.

«Эта задача – на 4 года. Сегодня украинская армия состоит из трех основных категорий лиц. Во-первых, это профессиональные кадровые военные, офицеры и сержанты, получившие профессиональное образование. Во-вторых, это контрактники, служащие от 6 месяцев до нескольких лет. А также юноши, призванные на срочную службу. Эти люди имеют разную подготовку, разную мотивацию, разное видение того, что есть армия в их жизни. Чтобы дать отпор врагу, нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формата подготовки мобилизационного резерва. Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую ​​подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки. С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов. На сегодняшний день уже есть расчеты и обоснование различных моделей выполнения указа. Для реализации указанных шагов правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов. Мы надеемся на единство украинского парламента в этих вопросах», — отметил Алексей Резников.

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