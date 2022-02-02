Новые спутниковые снимки, которые сделала компания Maxar Technologies на полигонах в Беларуси, оккупированном Крыму и в западной части России, показывают, что в местах дислокации российских войск появились военные палатки и тенты.

В заметке «Дождя» со ссылкой на представителей компании говорится, что это свидетельствует о том, что теперь российские военные лагеря укомплектованы не только техникой, но и личным составом. Также на снимках видны «Искандеры».

Новые спутниковые снимки российских военных лагерей, сделанные в конце января компанией Maxar Technologies, опубликовал корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер.

NEW: Satellite images from @Maxar show multiple Russian military deployments in Belarus, Crimea, and western Russia that reflect an increased level of activity and readiness. The map below shows the locations of the high-resolution imagery. pic.twitter.com/fObpCNUKcO — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

«За последние две недели в Беларуси появились новые точки дислокации российских войск. Также практически в каждом лагере в Беларуси, Крыму и в западной части России были замечены военные палатки и укрытия», — сказали в компании Maxar.

По словам представителей компании, это свидетельствует о том, что российские части теперь наряду с техникой укомплектованы личным составом, а также о повышении общей боевой готовности. Более того, на полигонах наблюдались местные военные учения, включая боевую артиллерийскую стрельбу и маневренную подготовку.

Военные палатки и тенты появились на полигоне в юго-западной части Брестской области, неподалеку от границ Беларуси с Польшей и Украиной. Кроме того, на снимках из Осиповичей, Беларусь, видны российские ракетные комплексы «Искандер». Об их переброске на запад как минимум из двух бригад Восточного военного округа рассказывала исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Brestsky training area, southwest Belarus, near the borders of Poland and Ukraine. ?: @Maxar pic.twitter.com/niA1nrJzQM — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

Военные палатки, танки и другая техника видны также на спутниковых снимках из расположений российских войск в Бахчисарае и Новоозерном в Крыму.

На снимках, сделанных 1 февраля в Крыму на полигоне Ангарский и в Евпатории, видны военные палатки и бронетехника. Также их можно увидеть на снимках из расположенного на юге Крыма полигона Опук.

Bakhchysarai, Crimea. Images were taken on Feb. 1 and show battle groups, tents, and infantry fighting vehicles. ?: @Maxar pic.twitter.com/8zCa2UJai1 — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

Yevpatoria, western Crimea. Feb. 1. Russian troop tents and armored vehicles. ?: @Maxar pic.twitter.com/dBGhX1Ni54 — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

Испанское издание El Pais заявило, что получило в свое распоряжение ответы США и НАТО на предложения России относительно так называемых «гарантий безопасности«.