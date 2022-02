Новые спутниковые снимки, которые сделала компания Maxar Technologies на полигонах в Беларуси, оккупированном Крыму и в западной части России, показывают, что в местах дислокации российских войск появились военные палатки и тенты.

В заметке «Дождя» со ссылкой на представителей компании говорится, что это свидетельствует о том, что теперь российские военные лагеря укомплектованы не только техникой, но и личным составом. Также на снимках видны «Искандеры».

Новые спутниковые снимки российских военных лагерей, сделанные в конце января компанией Maxar Technologies, опубликовал корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер.

NEW: Satellite images from @Maxar show multiple Russian military deployments in Belarus, Crimea, and western Russia that reflect an increased level of activity and readiness. The map below shows the locations of the high-resolution imagery. pic.twitter.com/fObpCNUKcO

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022