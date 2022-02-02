Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему ухода от налогов в торговых центрах. По предварительным данным, за полтора года бюджет страны недополучил около 200 млн. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. Как установили сотрудники СБУ, уклонение от налогов производилось с помощью махинаций с кассовыми аппаратами. Специалисты настроили их таким образом, чтобы данные о части произведенных расчетов не отправлялись в Государственную налоговую службу (ГНСУ). При этом сведения о реальных объемах поступали на подконтрольные подозреваемым серверам в Украине и за рубежом. "Модифицированные" кассовые аппараты были установлены в ряде торговых центров, продававших подакцизные товары, в том числе алкоголь. Правоохранители задокументировали несколько фактов покупки товаров и получения кассовых чеков, сведения о которых не поступали в ГНСУ. В ходе обысков на территории Киевской и Днепропетровской областей изъято: "модифицированные" кассовые аппараты; поддельные фискальные документы; компьютеры и другие материалы противоправной деятельности Возбуждено уголовное дело по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к схеме уклонения от налогов.

Фото: СБУ раскрыла масштабную схему уклонения от налогов (ssu.gov.ua) Напомним, в декабре прошлого года СБУ сообщили о подозрении диктору коммерческой структуры и таможенному брокеру в уклонении от налогов на сумму около 7,6 млн. гривен.