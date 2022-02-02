Испанское издание El Pais заявило, что получило в свое распоряжение ответы США и НАТО на предложения России относительно так называемых «гарантий безопасности».

Детали опубликовала «Европейская правда».

Испанское издание отмечает, что ответы в значительной степени отражают сообщения, которые западные лидеры публично передавали Кремлю.

«Учитывая существенное, неспровоцированное, неоправданное и длительное российское военное наращивание в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси, мы призываем Россию к немедленной деэскалации ситуацию», — говорится в заявлении НАТО.

«Позиция правительства Соединенных Штатов состоит в том, что прогресса в этих вопросах можно достичь только в условиях деэскалации по поводу угрожающих действий России в отношении Украины», — предупредил Вашингтон.

В ответе США говорится, что Вашингтон готов обсуждать концепцию «неделимости безопасности», которую ОБСЕ одобрила на своем саммите в 2010 году. Москва включила этот принцип в первую статью своего проекта соглашения, утверждая, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на его безопасность.

В тексте США предупреждают, что не разделяют мнение России, и отмечают, что «концепцию неделимости» безопасности «нельзя рассматривать изолированно».

В документе Вашингтона изначально четко указано, что он «продолжает твердо поддерживать политику открытых дверей НАТО», и потому не исключает будущего включения Украины или Грузии в Альянс.

Текст НАТО также подтверждает политику открытых дверей и отмечает право всех государств выбирать свои соглашения с точки зрения безопасности «без вмешательства извне».

Относительно Украины администрация Байдена предлагает России «взаимные меры прозрачности», в соответствии с которыми Россия и США договорятся «воздерживаться от размещения наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевым заданием на территории Украины». Для этого Вашингтон выдвигает предложение проконсультироваться с Киевом.

В документе США говорится, что они «готовы работать над достижением взаимопонимания с Россией, а также с нашими трансатлантическими союзниками и партнерами по безопасности, представляющими общий интерес».

В документе также изложен ряд вопросов, по которым Вашингтон готов обсудить взаимные обязательства или действия, и форумы, на которых они должны быть рассмотрены.

США заявляют, что готовы заниматься этим процессом «добросовестно», при этом упрекая Путина за размещение более 100 тысяч солдат на границе с Украиной, за оккупацию Крыма и за разжигание конфликта на Донбассе.

Вашингтон жалуется, что в своем проекте соглашения о безопасности в Европе «Россия выдвинула определенные требования, подрывающие принципы, которые Россия обязалась соблюдать в предыдущих документах».

Ряд предложений США предусматривает ограничения на ракеты, кульминацией которых могут стать новые соглашения по разоружению. Вашингтон заявил, что готов начать двусторонние переговоры с Россией по контролю над ракетами малой и средней дальности и их пусковыми установками.

Документ свидетельствует о беспокойстве Вашингтона и его союзников из-за усилий России по диверсификации и увеличению своего ядерного арсенала, разработке новых межконтинентальных ракет и размещению двойных и нестратегических ракет у границ НАТО.

Одной из новых идей является предложение России «механизма транспарентности» для проверки отсутствия крылатых ракет «Томагавк», способных достичь территории России, на базах НАТО. Вашингтон призывает к идентичному подходу с двумя базами на территории России.