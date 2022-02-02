19-летний солдат-срочник Денис Намесник, который пострадал при стрельбе в Днепре, пришел в сознание и вспомнил ото трагический день.

Об этом сообщает Telegram-канала «Днепр сейчас».

По его словам, в то утро 27 января он находился в казарме, где спал после дневной службы на посту. Его разбудили громкие хлопки.

Он также говорит, что с Рябчуком вместе проходили воинскую службу, были знакомы, однако близко не общались. Намесник утверждает, что не знает, что сподвигло Рябчука к массовому убийству.

Напомним, 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, а затем скрылся с оружием. На момент трагедии в помещении было около 22-х солдат. Двое смогли выбежать на улицу, вызвать полицию и «скорую». Погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

После этого Артем Рябчук связался с правоохранителями и сдался.

В сети появилось видео, как Рябчук расстреливал людей.

Также сообщалось, что Рябчук имел проблемы в коллективе. И начались они после того, как парень предупредил драку между солдатами. Вместо того, чтобы принять меры, руководство признало его «стукачом», начались издевательства над ним. При этом односельчане Артема говорят, парень был с обостренным чувством справедливости, более того, верующим.

