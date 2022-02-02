Около 33% украинцев считают, что предоставление Украине вооружений со стороны США и стран-членов НАТО провоцирует Россию на агрессию.

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования центра «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова.

Социологи задали опрошенным вопрос «Как Вы считаете, предоставление Украине вооружения и проведение совместных военных учений с США и странами-членами ЕС и НАТО сдерживают или провоцируют агрессию России против Украины?».

48,3% опрошенных ответили, что предоставление вооружений и совместные учения с западными партнерами будут «скорее сдерживать» Россию от полномасштабной агрессии. Больше всего такой ответ давали избиратели партий «ЕС» (72,9%), «Слуга народа» (59,3%).

При этом ответ «скорее провоцируют» дали 33% опрошенных. Больше всего избирателей политических партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» (70,4%).



Новые спутниковые снимки, которые сделала компания Maxar Technologies на полигонах в Беларуси, оккупированном Крыму и в западной части России, показывают, что в местах дислокации российских войск появились военные палатки и тенты.

Испанское издание El Pais заявило, что получило в свое распоряжение ответы США и НАТО на предложения России относительно так называемых гарантий безопасности.



