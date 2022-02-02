Генеральный прокурор Украины Ирина Венектова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа Александра Трухина, который летом устроил ДТП на Бориспольской трассе. Одновременно с этим он исключен из партии «Слуга народа».

Об уголовном производстве сообщает сама Венедиктова в Facebook:

«Без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за НАБУ».

Пресс-секретаря «Слуги народа» Юлию Палийчук сообщила, что Трухина исключили из партии «Слуга Народа»:

«Соответствующее решение принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии».

23 августа на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП. Audi, в которой находился Александр Трухин, не придерживалось безопасной дистанции и въехало в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. Телесные повреждения получили 6 человек. Депутат предлагал взятку полицейскому. Правоохранитель заявлял, что Трухин имел признаки опьянения.

https://www.youtube.com/watch?v=86uzoruHMgM&t=23s